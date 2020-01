Inwoners Destelbergen krijgen zelfde zwemtarieven als Gentenaars



Didier Verbaere

03 januari 2020

14u38 0 Destelbergen Inwoners van Destelbergen kunnen voortaan van dezelfde tarieven genieten als de inwoners van Gent en deelgemeenten in het zwembad Rozenbroeken. Schepen van Sport Filip Demeyer onderhandelde dit met LAGO en de Stad Gent.

“Het exploiteren van een zwembad op eigen grondgebied is om diverse redenen financieel onhaalbaar, maar op deze manier wordt een waardig alternatief aangeboden aan onze inwoners om betaalbaar te sporten in de meest uitgebouwde zweminfrastructuur in onze omgeving”, zegt een fiere schepen Filip Demeyer.

Sinds 1 januari kunnen inwoners van dezelfde tarieven genieten als inwoners van Gent in het sportbad (25 meter - 50 meter) van LAGO Rozenbroeken. Dat geldt zowel voor de éénbeurtkaarten, de elfbeurtenkaarten als de jaarabonnementen. Bij de éénbeurtkaarten en de elfbeurtenkaarten wordt er gewerkt met een bandje, bij de jaarabonnementen met een (bank)kaartje. Je zal wel telkens je identiteitskaart moeten aanbieden voor controle. Ook kinderen, en zij moeten verplicht vergezeld zijn van minimum één volwassene.

Besparing tot 136 euro

“Voor de volwassenen tussen 26 en 65 betekent dit een besparing van 3,5 euro per zwembeurt, 32,3 euro voor een elfbeurtenkaart en 136,1 euro voor een jaarabonnement. Voor jongeren tussen 7 en 25, de 65-plussers en de andersvaliden een besparing van 1,8 euro per zwembeurt, van 17,2 euro voor een elfbeurtenkaart en 87,4 euro voor een jaarabonnement. De toegang voor kinderen van 0 tot 6 jaar is sowieso gratis in het sportbad”, besluit de schepen.