Inschrijven voor SportYves tegen Kanker Didier Verbaere

29 november 2019

12u00 0 Destelbergen Na een geslaagde eerste editie van SportYves in 2018 slaan vrienden en familie van de overleden schepen Yves De Lausnay de handen opnieuw in elkaar. Iedereen kan op zondag 15 december voor de tweede maal komen genieten van de warmste familiedag van Destelbergen.

De warmste familiedag van het jaar vindt plaats aan het Damvalleimeer op zondag 15 december. SportYves is meer dan alleen een sportevenement. Zo kunnen de deelnemers naast lopen, wandelen of fietsen, ook samen met hun supporters genieten van een gezellige kerstmarkt met DJ, optredens, eet- en drankstandjes. De allerkleinsten kunnen zich helemaal uitleven in het kinderdorp.

SportYves zal altijd de naam van Yves De Lausnay blijven dragen. Toch bleek uit de mooie reacties in 2018 dat er heel wat gelijkaardige verhalen zijn. Om deze reden zouden we graag iedereen de kans geven om zijn geliefde, familie of vriend(in) te steunen of te herdenken. Kom als groep en laat jouw ‘Yves’ weten dat je er voor hem/haar bent met onze #iedereenzijnyves!

Alles staat in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel en is een samenwerking met de gemeente Destelbergen. De volledige opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. Vind meer informatie of koop tickets op de website www.yvestegenkanker.be. Elke bijdrage is welkom op het rekeningnummer BE23 0689 1097 2291.