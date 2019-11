Inrit Spar wordt veiliger aangelegd Didier Verbaere

29 november 2019

11u50 1 Destelbergen De gemeente Destelbergen gaat de inrit van warenhuis Spar aan de Dendermondesteenweg veiliger inrichten. Vandaag moeten auto’s er het fiets- en voetpad kruisen. Van 9 tot 13 december worden er werken uitgevoerd.

De Spar heeft ook een in- en uitrit via de Koedreef. Aan de andere inrit wordt het verzakte voetpad heraangelegd en komt een nieuw fietspad in rode asfalt. Eén parkeerplaats wordt er verwijderd zodat fietsers beter zichtbaar zullen zijn voor het afslaand verkeer. Tijdens deze werken wordt de inrit langs de Dendermondesteenweg afgesloten.

Voor het verkeer op de Dendermondesteenweg is er geen hinder. Fietsers en voetgangers moeten ter hoogte van de werkzone oversteken naar de overzijde van de Dendermondesteenweg via het zebrapad op het verkeersplateau aan de gemeenteschool. De werken kosten 17.500 euro.