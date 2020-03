Inbreker betrapt in gesloten café Wouter Spillebeen

19 maart 2020

15u50 0 Destelbergen Een inbreker die in de nacht van woensdag op donderdag van de gesloten horeca gebruik wilde maken om drank en sigaretten te stelen, is op heterdaad betrapt in Heusden (Destelbergen).

De man had rond 1.50 uur een ruit ingeslagen van een café in de Magerstraat. Hij drong binnen in het café en stopte een tiental flessen drank en een paar pakken sigaretten in zijn rugzak. Intussen kreeg de politie van zone Rhode & Schelde een oproep van verdachte handelingen. Ze kwamen ter plaatse en betrapten de inbreker, een 29-jarige man uit Destelbergen, op heterdaad.

De man is gearresteerd en wordt op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voor de onderzoeksrechter geleid. De man is intussen ondervraagd en aangehouden. “Ook ten tijde van de coronacrisis, wanneer veel handelspanden leegstaan, zal uiterst streng opgetreden worden bij dergelijke inbraken”, klinkt het bij het parket.