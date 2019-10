Imke en Matisse naar 18de verjaardagsfeestje kroonprinses Elisabeth: “Hoe zot is dat” Didier Verbaere

24 oktober 2019

16u53 2 Destelbergen Imke Eerdekens en Matisse Pintelon (beiden 18) uit Destelbergen maken zich op voor het feestje van het jaar. Vrijdag trekken ze naar het koninklijk paleis in Brussel voor de 18de verjaardag van prinses Elisabeth. Imke in haar mooiste kleed, Matisse keurig in pak. “Hoe zot is dat.”

Prinses Elisabeth wordt vrijdag 25 oktober 18 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd in het koninklijk paleis in Brussel. Naast familie en hoogwaardigheidsbekleders nodigde het paleis ook 80 jongeren uit, die net als prinses Elisabeth in 2001 geboren zijn. In Oost-Vlaanderen kregen acht leeftijdsgenoten zo’n uitnodiging. Twee van hen komen uit Destelbergen. Imke Eerdekens en Matisse Pintelon mogen mee klinken op de 18de verjaardag van prinses Elisabeth.

Mama voert

Imke Eerdekens vierde haar 18de verjaardag op 5 februari. De jongedame uit Destelbergen is erg actief in het lokale jeugdwerk. Ze werkt als vrijwilliger of animator mee bij speelplein Tureluur, evenementen en kampen van de sportdienst, taalkampen van Roeland vzw en bij bewegingsschool vzw SKILLS. Ze studeert momenteel Frans-Geschiedenis. “Hoe zot is dat”, lacht Imke. “Ik heb met Matisse nog op school gezeten en nu mogen we beiden naar het feest in Brussel. In augustus had ik een brief naar het paleis geschreven over het jeugdwerk dat ik doe. Op basis daarvan ben ik blijkbaar geselecteerd. Ik kijk er wel naar uit om de koninklijke familie te ontmoeten. Het wordt iets speciaal. De dresscode is klassiek dus ik ga een kleedje uit de kast halen. Mama voert me naar Brussel”, zegt Imke.

Matisse Pintelon was afgelopen zomer op 16 augustus jarig. De jonge student Sport en Bewegingswetenschappen uit Heusden is een gepassioneerd en getalenteerd zeiler bij de plaatselijke zeilclub Royal Belgian Sailing Club (RBSC). Hij vertegenwoordigde België al tweemaal op het EK en WK Laser 4.7. Dit jaar stapte hij over naar Laser Radial. Zijn mooiste kostuum hangt al klaar voor het feestje. “Ik schreef naar Elisabeth dat ik het een eer zou vinden om erbij te zijn. Het is ook een belevenis die ik waarschijnlijk maar één keer in mijn leven zal meemaken”, zegt Matisse.