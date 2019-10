Imke en Matisse genieten uitgedost op 18de verjaardagsfeestje Kroonprinses Elisabeth Didier Verbaere

25 oktober 2019

17u19 2

Imke Eerdekens en Matisse Pintelon uit Destelbergen mochten vrijdagmiddag mee klinken op de 18de verjaardag van Kroonprinses Elisabeth op het Paleis van Laken. Zij waren samen met 80 leeftijdsgenoten uitgenodigd.

“Het was een zeer indrukwekkende ervaring”, zegt Imke na afloop van de ceremonie en de receptie. “We hebben er heel wat bekend volk en politici gezien. Met de koninklijke familie of Prinses Elisabeth heb ik niet gesproken. We mochten wel mee op de foto. Zelf heb ik geen foto’s gemaakt. Niemand deed het en ik wou ook gewoon genieten van het moment. Dit was een speciale en unieke gebeurtenis”, zegt Imke.