Hoogtij Feest in de Scheldevallei wordt vervangen door grote wandelcampagne Didier Verbaere

24 juni 2020

11u58 0 Destelbergen/Melle/Wetteren/Laarne/Wichelen Het zomerse eendaags Hoogtij feest in de Scheldegemeentes tussen Antwerpen en Gent wordt deze zomer vervangen door één grote wandelcampagne in de Scheldevallei. Wie mee ‘stroomt’ met de langste golf kan mooie prijzen winnen.

De wandelroutes langs de Scheldevallei vind je op www.hoogtijscheldevallei.be. Tientallen routes langs de Schelde, de Durme en de Rupel brengen je langs de mooiste natuurplekjes en nieuwe picknicklocaties, met leuke weetjes onderweg.

“Met het evenement wordt de bijzondere rol die onze rivieren en het Sigmaplan spelen in de klimaatverandering in de kijker gezet, een thema waar LIFE Sparc hard aan werkt. Het Europese project LIFE Sparc koos acht gebieden van het Sigmaplan uit die sneller worden ontwikkeld als klimaatbuffer. De rivier krijgt meer ruimte en kostbare getijdennatuur wordt hersteld. Hoogtij steunt daarnaast ook de ambitie van Rivierpark Scheldevallei: de Scheldestreek verder ontwikkelen als trekpleister vol unieke natuur en erfgoed. Wie weet spreken we over een aantal jaar wel over het Nationaal Park Scheldevallei”, zegt Lise Neirinckx van het Regionaal Landschap Schelde en Durme.

Wave filmpjes

Wie langs het water op pad gaat, wordt uitgenodigd om mee te stromen met de langste golf tussen Antwerpen en Gent. Dat kan door een ‘Wave filmpje’ te maken en dit door te sturen via messenger (facebook.com/lifeSPARC) of via e-mail (lise@rlsd.be). Je maakt kans op een leuke prijs en samen zullen alle filmpjes één lange golf langs het water vormen.