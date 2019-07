Honderdjarige Jeannette na 77 jaar nog steeds gelukkig getrouwd met haar Maurice (98). “We kunnen niet zonder elkaar” Didier Verbaere

03 juli 2019

19u41 0 Destelbergen Jeannette De Kuysscher vierde afgelopen weekend haar 100ste verjaardag in het huisje in Heusden waar ze na 77 jaar huwelijk nog steeds gelukkig samenwoont met haar Maurice Van Cleef. Ondanks zijn 98 lentes springt hij nog gezwind de fiets op om boodschappen te doen en zorgt hij met veel geduld voor zijn cactussen terwijl zijn vrouw het huishouden op orde zet. Een opmerkelijk koppel. “We hebben zoals iedereen wel eens ruzie, maar na 77 jaar zien we elkaar nog doodgraag”, zegt de kersverse honderdjarige. En daar is geen letter van gelogen.

Jeannette is geboren en getogen in Heusden en op haar honderdste nog steeds rad van tong. “Ik ben een koppige en de oudste van ons beide. Maurice is de rustigste van ons twee en bindt al snel eens in”, verklapt Jeanette het geheim van een huwelijk dat al 77 jaar standhoud. Tijdens ons bezoek vult het koppel elkaars zinnen aan en lachen en kussen als een stel verliefde pubers.

Ze leerde de jonge Maurice uit Gentbrugge kennen op café in Heusden. De oorlog was net uitgebroken en ze viel voor de charmes van de jonge en sportieve Gentenaar. “Liefde op het eerste gezicht. We waren jong en huwden op 27 februari 1942. We waren toen 24 en 22 jaar jong”, blikt Jeannette terug. “We hadden ons ‘verbrand’ want onze tweeling was al op komst”, knipoogt Maurice. Het vroor en het had gesneeuwd. Met paard en kar reed het koppel naar de kerk van Heusden en keerden terug naar Gentbrugge met de tram waar ze gingen inwonen bij de moeder van Maurice. Van de tweeling bleef enkel Laurent in Leven. Twee jaar later volgde dan hun tweede zoon Gilbert.

Oorlogsjaren

Ze waren nog maar enkele weken getrouwd toen Maurice naar Duitsland trok om er te werken. “In Vlaanderen was er veel miserie en niks te verdienen. In de Duitse fabrieken kon je tenminste nog een cent verdienen. We moesten wel. Er moest brood op de plank komen en we moesten meubelen en huisgerief aanschaffen. Een tijdje later volgde Jeannette me naar Duitsland om te werken maar keerde zwanger terug naar Heusden. Maurice zou vier jaar in Duitsland blijven om er te werken en ging nadien als metaalbewerker aan de slag bij De Porre in Gentbrugge en Acec in Gent. Ook Jeanette werkte jarenlang in de textielnijverheid en nadien haar hele leven als poetsvrouw bij particulieren.

Sportief koppel

Het geheim voor een lang en gezond leven is een sportief leven. Samen richtte het koppel de turnclub De Blauwe Druif op. Later werd Maurice lid van atletiekclub La Gantoise. Hij nam als atleet deel aan de Olympische Spelen van Londen in 1948 en Helsinki in 1952. Tot zijn 75ste bleef hij lopen. “Ik heb veel alleen gezeten als hij ging sporten. Misschien daarom dat we zolang bij elkaar zijn. Omdat we elkaar niet al te vaak zagen”, lacht Jeannette. Nadien begon Maurice kanaries te kweken. Hij werd verschillende malen Koning bij zangwedstrijden. “Hij was de Koning van de club en ik de Koningin in hetzelfde vogelkot”, lacht Jeannette. De laatste veertig jaar kweekt hij cactussen in zijn serre achter het huis. “We wonen hier graag en willen hier blijven tot in de kist. Een oude boom verplant je niet meer”, zegt Jeannette.

Pittige discussies

Het koppel woont nog steeds zelfstandig en heeft slechts af en toe hulp van een poetsvrouw. “Maar ik doe het liever nog zelf. Ik kan dat beter”, lacht Jeannette. De zonen, ook al kwieke zeventigers, zorgen voor de boodschappen. Het koppel heeft ook reeds vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Een leven lang samen in lief en leed zorgde ook wel eens voor wrevel. “We konden pittige discussies voeren maar meestal over kleinigheden. Ik ben nogal een koppige en Maurice plooide snel om de plooien plat te strijken. Maar we kunnen gewoon niet zonder elkaar en zien elkaar nog steeds doodgraag”, besluit Jeannette.