Honderden haatberichten nadat leerkracht Carl ten onrechte werd ‘ontmaskerd’ als man op de fiets in truckersfilmpje

Destelbergen

Neen, Carl Maegerman uit Heusden is niet de man op de fiets die een trucker vorige week de doorgang versperde op een smal baantje in Merksplas. Maar sinds een onbekende zijn profielfoto kopieerde en postte als ‘de man op de fiets’ is het hek van de virtuele dam en kreeg Carl, leerkracht ICT aan de Provinciale avondschool, honderden verwijten, verwensingen en haatberichten. “Ik heb noodgedwongen mijn profiel offline moeten halen want mijn mailbox ontplofte. Mensen moeten eens tweemaal nadenken voor ze iemand onterecht aan de online schandpaal nagelen want dit is niet grappig meer. Dit is zelfs identiteitsfraude”, zegt Carl.