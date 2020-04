Heusden krijgt na de coronacrisis een wekelijkse markt op maandag: “Telkens van 10 tot 17 uur” Didier Verbaere

28 april 2020

17u26 1 Destelbergen Na de coronacrisis start Destelbergen met een wekelijkse marktdag op maandag op het dorpsplein van Heusden. “Koop lokaal zal na deze crisis nog belangrijker worden en een wekelijkse markt is ook een versterking van de middenstanders in het dorp”, zegt schepen van lokale economie Wim Raman (N-VA).

Het opstarten van een wekelijkse markt in Heusden staat in het bestuursakkoord dat Open Vld en N-VA sloten na de gemeenteraadsverkiezingen. “Uit de bevraging leerden we ook dat dit leefde onder de bevolking en ook de middenstand stond achter dit plan”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Seizoensgebonden producten

“Het dorpsplein in Heusden is een mooie locatie om dit in te richten. Vlot bereikbaar per fiets en in het midden van onze gemeente. Een marktdag werkt verbindend en is sociaal een sfeervol gebeuren. Het is ook een versterking van het lokale handelsaanbod. We zullen ook slechts één marktkramer per product toelaten. Dus slechts één kraam met kip, één visboer, één groentehandelaar en één textielkraam. Daarnaast is er wel ruimte voor seizoensgebonden producten zoals verse aardbeien of asperges. We werken ook met jaarstandplaatsen en niet met losse plaatsen. We willen geen grote maar wel een solide markt”, zegt schepen Wim Raman.

Shuttlebusjes

Na de crisis en zodra de horeca weer mag openen, komt er een wekelijkse markt op maandag. “Dan gaan we geen concurrentie aan met Melle of Lochristi die op vrijdag en dinsdag een markt houden. We kiezen ook voor een markt van 10 tot 17 uur. Na de ochtend- en voor de avondspits. We voorzien ook shuttlebusjes voor mensen die minder goed ter been zijn. Dit jaar wordt een proefperiode en bijsturen kan altijd”, besluit Wim Raman.