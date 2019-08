Heusden koers van start zonder vedette André Greipel Didier Verbaere

13 augustus 2019

13u53 2

Heusden Koers is met een kwartier vertraging van start gegaan om 14.15 uur zonder spurtbom André Greipel. De renner van Arkéa was de publiekstrekker van het officieuze wereldkampioenschap van de kermiskoersen maar wou eerst eer betuigen aan zijn ex-ploegmaat Lotto renner Bjorg Lambrecht.

De jonge renner kwam vorige week bij een val om het leven in de Ronde van Polen en werd deze ochtend begraven in Knesselare. Greipel woonde er de uitvaart bij en droeg mee de kist. Hij beloofde de organisatie om daarna naar Heusden af te zakken. Maar door de enorme massale belangstelling in Knesselare, raakte Greipel niet meer tijdig weg. In Heusden werd de start nog even uitgesteld maar daarna toch in gang gevlagd door Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke.