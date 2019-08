Heusden Koers strikt André Greipel en Belgisch kampioen Tim Merlier voor 70ste Grote Prijs Willy Hamerlinck Didier Verbaere

06 augustus 2019

14u57 0 Destelbergen Spurtkampioen André Greipel en Belgisch kampioen Tim Merlier staan op dinsdag 13 augustus aan de start van De Grote Prijs Willy Hamerlinck. In de volksmond Heusden Koers, het officieuze wereldkampioenschap van de kermiskoersen.

Sportclub Klaver 7 kon de namen met grote trots voorstellen op haar persconferentie. Die werd helaas overschaduwd door het tragische nieuws van de dood van de jonge Lotto Soudal renner Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen. Voorzitter Fred Hamerlinck stond er bij de voorstelling van de ploegen even bij stil. “We zullen ook moeten afwachten of zijn ploegmaat Enzo Wouters, die samen met Bjorg in Polen reed, zin zal hebben om af te zakken naar Heusden”, aldus Fred.

Kenny Dehaes, die de kermiskoers reeds driemaal op zijn palmares schreef, zal er wel bij zijn. Net als heel wat continentale ploegen en een mooie selectie van het Corendon-Circus team van de Belgische kampioen en zijn ploegmakkers David Van Der Poel, Philipp Walsleben, Gianni Vermeersch en Tom Meeusen. “De start wordt gegeven door voormalig winnaar Sammie Moreels die de koers dertig jaar geleden won. Hij zal dat samen doen met Belgisch kampioene op de weg Jesse Van den Bulcke”, zegt secretaris Bart Clauwaert. Ook Benjamin Verraes wil zijn stunt van vorig jaar herhalen. De heren rijden een parcours van 23 rondjes van 7,3 kilometer.

Op zaterdag 10 augustus rijden voor het eerst ook de elite dames een wedstrijd in Heusden over een afstand van 18 ronden van 5,4 kilometer. “Vorig jaar stonden hier meer dan 100 dames aan de start uit 21 landen. We gaan verder op dat elan”, zegt Bart.

Miniatuurtjes voor het UZ

“Voor deze 70ste editie hebben we ook exclusieve miniatuurwielrennertjes laten maken in metaal. Echte collector items die we verkopen aan 10 euro. De opbrengst gaat naar het revalidatiecentrum voor kinderen in het UZ”, zegt voorzitter Fred. Alle info vind je op www.heusdenkoers.be.