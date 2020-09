Herstelling vitrine broodjeszaak gepland voor 21 september: “Zal blij zijn om niet meer in de donker te moeten werken” Dylan Vermeulen

12 september 2020

12u26 0 Destelbergen Op 17 augustus reed een 21-jarige Gentenaar in op de bestelwagen van broodjeszaak Huis Desmet. Deze werd vervolgens Op 17 augustus reed een 21-jarige Gentenaar in op de bestelwagen van broodjeszaak Huis Desmet. Deze werd vervolgens gekatapulteerd in de vitrine van de zaak. Resultaat: de bestelwagen klaar voor de schroothoop en een verbrijzelde ruit.

Zaakwoordvoerster Sabien Desmet (47) gaf aan dat ze zo snel mogelijk klaar wou staan voor haar klanten. Het liefst van al wou ze de volgende dag weer open gaan. Dat is haar ook gelukt: “We zijn meteen weer opengegaan, maar de omstandigheden waren niet ideaal. Veel klanten dachten dat we niet open waren omdat we houten platen in ons raam hadden gestoken”, aldus Desmet.

Op dit moment wacht Desmet nog steeds op de herstelling van haar broodjeszaak, want naast de vitrine moet ook een muur opnieuw gemetst worden. “Op 21 september zullen de werken beginnen. Ik zal blij zijn dat mijn vitrine terug is, want ik mis de uitkijk naar buiten enorm”. Een nieuwe bestelwagen is er nog niet, op dit moment behelpt Sabien haar met de wagen van haar echtgenoot.