Herdenking Wapenstilstand en 100 jaar VOS Didier Verbaere

09 november 2019

18u13 0 Destelbergen De Vlaamse Oud Strijders (VOS° viert samen met de Dr. Goossensaertsenkring de herdenking van Wapenstilstand op 11 november in Destelbergen.

De besturen nodigen iedereen uit op een Plechtige eucharistieviering in de O.L.V. ter Sneeuw kerk om 11.15uur. Aansluitend is er om 12 uur bloemenhulde en toespraken aan het monument aan het gemeentehuis. Ook in andere gemeentes in onze regio zijn er bloemenhuldes en plechtigheden.