Hamburgerkraam moet deuren na uurtje weer sluiten: “Zeker tien man stond aan te schuiven” Didier Verbaere

09 mei 2020

10u22 9 Destelbergen De politie heeft vrijdagavond hamburgerkraam Het Burger-Manneke op de Laarnebaan in Destelbergen een uurtje na opening alweer gesloten. Uitbater Yordi Van den Neste kreeg toelating voor een takeaway op de oprit van zijn woning en is verontwaardigd. “Maar hij hield zich niet aan de regels en er dreigde een samenscholing”, verdedigt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) haar beslissing. De uitbater kwam er met een waarschuwing van af.

Het Burger-Manneke is een vaste waarde op markten en kermissen en staat in normale omstandigheden ook wekelijks op vrijdag en zaterdag op de Vrijdagmarkt in Gent. Maar net als zoveel collega-marktkramers en ambulante handelaars, bleef de luifel van het kraam sinds de lockdown gesloten. Met de versoepeling van de regels, polste uitbater Yordi Van den Neste naar de voorwaarden van een heropening op zijn eigendom.

“We kregen toelating om het kraam op beperkte tijdstippen en enkel voor afhaling te openen. Maar na een uurtje stonden hier drie politiecombi’s en een anoniem voertuig om het kraam te sluiten. Ik toonde hen nog de geprinte mail met de toelating, maar moest dicht. Jammer, want ik had voor twee dagen broodjes ingekocht”, zegt Yordi.

Het Burger-Manneke volgde de regels niet en plaatste een bord aan de straat dat het kraam open was. Dat zorgde voor een toestroom van volk en we moesten ingrijpen Burgemeester Elsie Sierens

Burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) van Destelbergen, blijft achter de beslissing tot sluiting staan. “Handelaars en ambulante handelaars krijgen inderdaad toestemming om een afhaal-op-bestelling op eigen domein te organiseren. Net zoals de eethuizen en restaurants. Maar het hamburgerkraam volgde de regels niet en plaatste een bord aan de straat dat het kraam open was. Dat zorgde voor een toestroom van volk en we moesten ingrijpen”, zegt Elsie.

Begrepen

“Federaal is er ook nog geen groen licht voor ambulante handel op openbaar domein. Dat kan pas weer vanaf maandag. We betreuren de sluiting maar de man had perfect kunnen opendoen met een tijdslot voor afhaling van de bestellingen. Nu stond daar zeker tien man gezellig aan te schuiven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Na overleg begreep hij ons standpunt en heeft hij het kraam gesloten. Een boete was dan ook niet nodig. We zijn er om de mensen te helpen en niet om hen te treiteren”, besluit Elsie Sierens.