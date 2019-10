Gregory bedwingt al lopend 21 haarspeldbochten op Alpe d’Huez voor getraumatiseerde kinderen Didier Verbaere

19 oktober 2019

16u58 22 Destelbergen Gregory Brien (40) uit Heusden zamelt geld in ten voordele van De Warmste Week en De Bleekweide in Gent. De rechercheur bij de Gentse politie is net terug van Frankrijk waar hij Alpe ‘d Huez opliep om geld in te zamelen voor zijn project Alpe4Kids. “Vooral de eerste stroken waren de hel en ik heb verschrikkelijk afgezien.”

Gregory Brien kwam in contact met De Bleekweide tijdens een pijnlijke echtscheiding. Zijn dochtertje werd toen begeleid door de organisatie in Gent die kinderen en jongvolwassenen helpt bij traumatische ervaringen zoals verlies, een scheiding of een overlijden. Uit dankbaarheid wil Gregory zoveel mogelijk geld inzamelen voor hen.

“Ikzelf, en vooral mijn dochter, hebben in de periode van mijn echtscheiding enorm veel steun gehad aan de mensen van De Bleekweide en daarom wil ik voor hen graag iets terugdoen. Dat wou ik koppelen aan een sportieve uitdaging. Ik ben wel een beetje sportief en een recreatieve loper, maar Alpe d’ Huez oplopen is een ander paar mouwen”, lacht Gregory. De mythische Alpencol die ook door het peloton in de Tour De France wordt beklommen is ongeveer 14 kilometer lang met 21 haarspeldbochten en een hoogteverschil van 1.061 hoogtemeters. De berg heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent maar sommige stroken zijn tot 15 procent steil.

Er komt echt geen einde aan de bochten en steile stukken Gregory Brien

“Ik liet me begeleiden door mijn kinesist en een sportarts. Zes maanden lang ging ik trainen op de Berendries in Brakel en verloor ik 12 kilo. Vorig weekend reed ik samen met mijn vrouw Tamara, mijn broer Michaël en mijn maat Willem naar Frankrijk om de berg te bedwingen. Wachten tot De Warmste Week was geen optie want dan ligt er sneeuw op het parcours. Ik dacht dat ik er klaar voor was maar toen we de col met de wagen verkenden, zonk de moed me toch wat in de schoenen. Er komt echt geen einde aan de bochten en steile stukken”, vertelt Gregory.

Vreselijk warm

Vorige zondag begon hij aan zijn expeditie. “Het was die dag vreselijk warm met temperaturen van 32 graden in het dal en 28 op de top. Vooral de eerste stroken waren de hel en ik heb verschrikkelijk afgezien. Maar dankzij de mentale steun en de bevoorrading van mijn team onderweg, slaagde ik erin om de top te halen in een tijd van 2 uur en 27 minuten”, glundert Gregory. Vandaag heeft hij al enkele duizenden euro’s ingezameld maar tot eind december blijft hij sponsors zoeken en snoep verkopen voor De Bleekweide. Info op de Facebookpagina en Instagram via Alpe4Kids.