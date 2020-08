Goed nieuws: hondje Itoe is terecht: Emotionele hereniging in de Bergenkruislaan Sabine Van Damme

13 augustus 2020

Half Destelbergen keek de voorbije dagen mee uit naar hondje Itoe. Het beestje was gaan lopen tijdens het onweer dinsdagavond, en bleef vermist. Maar gelukkig is er nu goed nieuws: het beestje is thuis, en herenigd met zijn baasje.

Het was niet de eerste keer dat de wit-zwarte Bordercollie van Dirk Van Den Berge ervan onder was gemuisd, maar alle vorige keren kwam het beestje ook braaf weer naar huis. Niet nu. Want Itoe schrok van het onweer dinsdagavond en ging ervandoor, door een gat in de omheining van de tuin in de Bergenkruislaan. Anders dan andere keren kwam de 12-jarige hond nu niet terug naar huis. Dirk plaatste een oproep om mee te zoeken naar zijn enige huisgenoot. Hij vreesde dat het beestje was aangereden, of door mensen in huis was genomen. Maar plots stond Itoe dan toch weer voor de deur. Geen hond die weet waar hij gezeten heeft deze week, maar dat is ook niet belangrijk. Eind goed al goed. Al houdt Dirk de komende uren en dagen zijn hond beter binnen onder strenge bewaking. Het KMI voorspelt immers opnieuw hevig onweer.