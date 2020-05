Gezinnetjes komen opnieuw dieren turen in familiepark Harry Malter: “Hopelijk gaat ook de speeltuin snel open” Didier Verbaere

18 mei 2020

16u40 1 Destelbergen Jonge gezinnen hebben met volle teugen van de lentezon én de dieren genoten in Familiepark Harry Malter in Heusden. Sinds vandaag mag het dierenpark opnieuw een beperkt publiek ontvangen.

Verliep de start vandaag nog rustig, dan is het hemelvaartweekend bijna uitverkocht. De speeltuin en de attracties blijven wel nog even gesloten. “Maar hopelijk komt daar snel verandering in, nu ook de kleine speelpleintjes in Antwerpen weer opengesteld werden door burgemeester De Wever. Er is nauwelijks risico op besmetting onder kinderen”, zegt Sarah Malter van het park.

Ook zij genoot gisteren even met haar gezin in het park na de lange voorbereidingen om alles veilig te maken. “Je kan kiezen tussen twee tijdsblokken in de voor- of namiddag. En er mogen maximaal 150 personen tegelijk binnen”, zegt Sarah. Er is een circulatieplan en overal hangen dispensers met ontsmettingsgel. Enkel in de toiletten en het hoofdgebouw zijn mondmaskers verplicht.

Eindelijk buiten

Yelle zakte maandag met zoontje Mo (7) en zijn coronabuddy Dalia (7) af uit Gent-centrum naar Heusden voor een bezoek aan de stokstaartjes, de favoriet van Mo. “Elke zomer bezoeken we het park wel een aantal keren. Ook wij zijn blij dat we eindelijk nog eens uit ons kot mogen”, lacht ze.

Caro Vanparrijs en Davy Van der Bruggen houden samen met Wilg (4) en Stinne (1) vakantie in eigen land. “Normaal gezien waren we deze week op reis in Zuid-Frankrijk. Maar we komen hier graag een kijkje nemen”, zegt het koppel uit Lebbeke. “En het is hier aangenaam rustig door het beperkt aantal bezoekers.”

Marjan D’Hollander, oma van Lowi en Zoë, is dan weer uit Brugge naar Heusden afgezakt. “We zijn dol op de maki’s en komen vaak naar Harry Malter. Het is een toffe uitstap en we zijn blij dat we de mensen van dit dierenpark op die manier ook wat kunnen steunen”, zegt ze.

Tickets reserveren, kan op de website www.harrymalter.be.