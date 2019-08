Gezellige parkfeest start kermis in Destelbergen Didier Verbaere

24 augustus 2019

17u37 0 Destelbergen De zomerkermis in Destelbergen is zaterdag gestart met een bruisend parkfeest in het Reinaertpark. Verenigingen stelden er hun werking en programma voor het najaar voor, er waren demonstraties en animatie voor kinderen.

Op zondag is er een groot familiefeest. Dat start om 12 uur met een concert van de Gemeenteharmonie. Vanaf 12 uur is er zomers namiddagfeest met muziek, animatie en theater voor kinderen, dansoptredens, een speeltuin, grime, picknick en foodtrucks. Om 20 uur leidt Beni Monsecour de film Girl in. De film laat je binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen.

Maandag 26 augustus wordt het Reinaertpark omgevormd tot danszaal met The Dansant. Met dj’s van Radio Minerva, dansinitiaties en gratis koffie en gebak zolang de voorraad strekt van 14 tot 18 uur. Dinsdag organiseert Curieus een grote rommelmarkt op de Dendermondsesteenweg en op woensdag is er jaarmarkt, ambachtenmarkt en creatieve beurs. Van 9 tot 12 uur is er ook paardenkeuring. Doorlopend is er randanimatie, grime, gekke kapsels, wandelend orkest en ritjes met de huifkar. In het Gemeentelijke museum kan je terecht voor de tentoonstelling 200 jaar Kogh.