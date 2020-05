Genezen personeelsleden opnieuw aan de slag in Kouterhof Didier Verbaere

02 mei 2020

14u20 0 Destelbergen Dertien personeelsleden van Woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden die eerder positief testten op Covid-19 zijn na hun herstel opnieuw aan de slag op de cohortafdeling van het rusthuis. Alle bewoners en personeelsleden zijn er ondertussen getest.

Uit die testen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bleken 25 bewoners en 15 personeelsleden positief. “We hebben dan ook een totaal beeld hoe en waar de besmetting aanwezig is, zodat we nu met 2 cohortafdelingen gericht de verspreiding kunnen tegengaan”, aldus de Zorgband Leie en Schelde dat vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en assistentieflats uitbaat in de rand van Gent.

Ook in het revalidatieziekenhuis Lemberge werden intussen alle patiënten en personeelsleden getest op Covid-19. Bijkomend testten 4 patiënten en 3 personeelsleden positief. Op de cohortafdeling verblijven nu 7 patiënten. Alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra Hof ten Kouter in Laarne, het Lindeken in Merelbeke en het Zorgcentrum in Lemberge worden begin mei getest.

“Ook wensen de bewoners van de assistentiewoningen getest te worden. Zij behoren immers tot de risicogroep en leven samen”, weet voorzitter Egbert Lachaert. Vervolgens krijgen we meer en meer de vraag van de medewerkers van het dienstenchequebedrijf en de dienst gezinszorg om getest te worden, vult Algemeen directeur Githa Praet aan.Ondertussen worden binnen de woonzorgcentra de nodige voorbereidingen getroffen om bezoek op termijn mogelijk te maken. En tegen 11 mei starten de activiteiten van de dienstencheque-onderneming weer op.