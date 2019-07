Gemeente pakt zwerfvuil en sluikstort aan textielcontainers aan Didier Verbaere

25 juli 2019

13u51 0 Destelbergen De gemeente Destelbergen zoekt een oplossing voor het zwerfvuil en de regelmatige sluikstorten aan de textielcontainers.

“De laatste tijd ondervinden inwoners, handelaars en winkeliers ter hoogte van de Q8-parking en de parking aan de BioPlanet heel wat hinder van sluikstorten, juist naast de kledingcontainers van het Vlaamse Inzamel Centrum Textiel. Deze containers bevinden zich op privaat domein. Het is dus in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaars om deze locaties netjes te houden. Samen met de omwonenden is ook het gemeentebestuur bezorgd over de netheid van onze gemeente en onderzoeken we samen met de politie op welke manier deze problematiek het best kan worden aangepakt”, meldt het gemeentebestuur.

Melden aan gemeente of politie

In afwachting van een definitieve oplossing vraagt de gemeente om de meldingen van zwerfvuil of sluikstort door te geven via info@destelbergen.be of via het algemeen nummer 09/228.33.09. Dit wordt dan via de dienst leefmilieu verder opgevolgd. Wie zelf getuige is van een sluikstort, neem dan onmiddellijk contact op met de lokale politie via het nummer 101.