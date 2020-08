Geen koers wel pittige training op parcours Heusden Koers: “We blikken vooruit naar 2021" Didier Verbaere

11 augustus 2020

14u50 1 Destelbergen Er werd vandaag geen Heusden Koers gereden. Wegens de coronacrisis werd de jaarlijkse hoogmis en het officiële wereldkampioenschap der kermiskoersen, de kermis en het bijhorende volksfeest geannuleerd. En dus deed Bart Clauwaert, secretaris van de organiserende wielerclub Klaver 7, een pittige training op het lege parcours.

Klaver 7 besliste al vrij vlug om Heusden Koers 2020 af te gelasten en ook de gemeente Destelbergen annuleerde intussen alle massa-evenementen in de gemeente. “Terecht en we zijn blij dat we geen voorbereidende kosten hebben gemaakt. Een massa-event zoals Heusden Koers kan je niet op een veilige manier volgens de coronamaatregelen organiseren”, zegt Bart Clauwaert. Hij reed deze namiddag samen met trainingspartner Didier Lebrun een pittige tocht van 75 kilometer op het overigens lege parcours zonder publiek. “We kijken nu reeds vooruit naar 2021 en willen er dan opnieuw een groot volksfeest van maken.”



Je kan de organisatie steunen door de aankoop van een uniek miniatuurfietsje van Heusden Koers 2020, het jaar dat Heusden Koers voor het eerst in tientallen jaren niet werd georganiseerd.