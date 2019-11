Fusioneren Destelbergen en Laarne tot Laarbergen? Didier Verbaere

23 november 2019

12u51 0 Destelbergen Wonen ze in Destelbergen binnenkort allemaal in Laarbergen? Als het van de inwoners van Destelbergen-Heusden afhangt, niet. Want slechts 20 procent is voor een fusie. Dat zegt CD&V. De oppositiepartij eist duidelijkheid over een mogelijke fusie met Laarne. Bij de ontvangst van de nieuwe inwoners zei burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) alvast dat een fusie niet aan de orde is.

“De geruchtenmolen over een mogelijke fusie met Laarne draait op volle toeren. Via allerlei kanalen horen we dat er fusiegesprekken aan de gang zijn. De gemeenteraad wordt daar op geen enkele manier in betrokken of van in kennis gesteld. Er circuleert zelfs al een beroerde fusienaam ‘Laarbergen’”, zegt Caroline Ongena (CD&V).

Volgens de partij is Destelbergen groot genoeg om zelfstandig te blijven functioneren en biedt een fusie geen meerwaarde. Uit een bevolkingsbevraging die het gemeentebestuur georganiseerd heeft, blijkt dat bijna de helft (45 procent) tegen een fusie is. De tweede grootste groep (35 procent) heeft geen uitgesproken mening, gezien een fusie nog niet daadwerkelijk aan de orde is. Een mening die ook de burgemeester en haar partij vandaag deelt.