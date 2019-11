Frisse neus halen op 11 november tijdens gratis herfstwandeling Didier Verbaere

06 november 2019

17u18 0 Destelbergen Op maandag 11 november is er naar jaarlijkse gewoonte een herfstwandeling in Destelbergen, een gezellig familiegebeuren waar heel wat gezinnen aan deelnemen. Trek dus je wandelschoenen aan en neem gratis deel.

Het parcours is uitgestippeld door de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering. Een mooie en verrassende tocht bvan zo’n 7 kilometer langsheen natuurpareltjes en onbekende plaatsjes. Na de wandeling kan je in cafetaria ’t Veld terecht voor een wafel of pannenkoek en een drankje. Bestellen kan voor de wandeling. Verzamelen om 15 uur aan sportcentrum Bergenmeers ter hoogte van de cafetaria ’t Veld aan de tennisvelden. De wandeling is gratis en ook inschrijven is niet nodig.