FC Destelbergen voert milieuvriendelijk drinkflessen in Didier Verbaere

29 november 2019

11u25 1 Destelbergen Elke speler van voetbalclub FC Destelbergen heeft voortaan een gepersonaliseerde drinkfles. Die werden geschonken door wielerclub Deceuinck-Quickstep.

“Bedoeling is om deze te vullen aan de kraan met drinkbaar water. Voordeel is dat er enerzijds geen (half)lege petflessen meer zullen rondslingeren op onze terreinen, we minder afval gaan produceren en dat de kinderen tijdens de wintermaanden niet allemaal aan eenzelfde fles dienen te drinken. We hopen dat elkeen het nodige respect opbrengt voor deze zaken”, meldt de club.

Quickstep

De drinkflessen werden met plezier geschonken door de wielerploeg van Deceuninck-Quickstep. Toen de club Iljo Keisse aansprak en het plan uit de doeken deed, heeft Iljo vrijwel onmiddellijk toegestemd om de nodige drinkflessen te schenken. “Waarvoor dank in naam van alle FCD-spelers en bestuur.”