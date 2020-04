Eresaluut en intiem afscheid van oud-strijder Maurits Raman (94), één van de laatste oorlogsvrijwilligers van Heusden Didier Verbaere

08 april 2020

13u51 0 Destelbergen Op het kerkhof van Heusden aan de Steenvoordestraat werd woensdagochtend in intieme kring afscheid genomen van Maurits Raman (94). Hij kreeg ook een eresaluut als oud-strijder van de oorlog in 1940-’45 en was één van de laatste oorlogsvrijwilligers van de gemeente.

Maurits Raman overleed op 3 april in Woonzorgcentrum Kouterhof. Of hij slachtoffer werd van het Covid-19 virus is niet geweten. “Maar sinds de lockdown op zijn kamer werd hij ziek en ging snel achteruit. Of het virus hem te pakken kreeg, weten we niet. Maar de hele toestand zal er geen deugd aan gedaan hebben”, zegt zoon Gaston.

Op het kerkhof verzamelde zijn naaste familie voor een laatste eerbetoon. Ook leden van de oud-strijder bond kwam met vaandeldragers ter plaatse voor een eresaluut en een muzikant zorgde voor trompetmuziek. Want Maurits was een fervent muzikant bij de Koninklijke Oude Gemeenteharmonie van Heusden, Willen is Kunnen in Lochristi en van Die Altburger Muzikanten Heusden.

“Wat gaan we je missen. Ons hele leven stond je voor ons klaar en niets was jou ooit te veel. Je leven bestond uit je muziek, je moestuin, de reizen en je vrouwtje die je een paar jaar geleden al hebt moeten afgeven. De laatste week heb je gevochten maar je was moegestreden en door dit stomme virus hebben we zelfs geen afscheid meer van jou kunnen nemen”, schreven zijn kinderen en kleinkinderen op het rouwprentje.

Maurits werd geboren op 5 maart 1926 in Heusden en was als oorlogsvrijwilliger oud-strijder van Wereldoorlog II. Hij was gehuwd met wijlen Georgette Raman. Samen hadden ze één zoon Gaston, twee dochters Sandra en Anja en kleinkinderen Thomas, Matthias, Julie en Clarisse en pluskleinkinderen Valerie, Sammy en Pauline. Morgen brengen we een mooi portret van zijn leven als laatste eerbetoon aan een man die vocht voor zijn vaderland en zijn familie. Veel sterkte aan de familie.