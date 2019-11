En of de oproep gehoor vindt: daar zijn de eerste kaartjes voor 106-jarige Elza! Didier Verbaere

20 november 2019

16u11 0 Destelbergen Op 1 december viert Elza Roels haar 106de verjaardag in het WZC Kouterhof in Destelbergen. Om haar te verrassen lanceerde het verplegend personeel een oproep om massaal kaartjes te sturen voor de jarige. Een oproep die wij graag steunden. En met succes want de eerste kaartjes vielen deze week in de postbus van de bijna jarige!

“Zoals verwacht is ze er heel blij mee en verrast dat er zo vroeg aan haar wordt gedacht. Wij gebaren alsof we van niks weten”, lacht het personeel dat de actie op poten zet. “Nog eens een warme oproep om ons Elza terug een groot plezier te doen. Vorig jaar zijn er 133 kaartjes toegekomen voor een pracht van een dame die ons altijd met open armen, een stralende glimlach, een dikke knuffel en kus ontvangt voor haar verzorging of voor een praatje te maken. Wie wil er zo lief zijn een klein gebaar te maken en een kaartje toe te sturen voor haar 106de verjaardag. Eén adres”, meldt het personeel. Dat kan naar Woon- en zorgcentrum Kouterhof, Elza Roels, Kouterlaan 21 in 9070 Heusden. Doen!