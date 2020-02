Elvira viert 100ste verjaardag in Panhuys Park na een leven vol werken en reizen Didier Verbaere

11 februari 2020

17u43 0 Destelbergen In Woon Zorg Centrum Panhuys Park in Destelbergen vierde Elvira Claeys dinsdagnamiddag haar 100ste verjaardag. Al kan de kranige dame gerust 20 jaar liegen over haar leeftijd.

Nochtans had Elvira, geboren op 11 februari 1920 als jongste van drie kinderen in Kleempendorp, geen makkelijk jeugd. Haar vader Bernard was oorlogsinvalide van WOI en geheel verlamd. Moeder Bertha Colman stond er alleen voor en zuster Yvonne stierf op 18-jarige leeftijd aan tuberculose. Op haar 14de trok Elvira naar Royal Axminster waar ze leerde weven. En na het bankroet van de fabriek ging ze aan de slag in een wasserij in Gentbrugge en een schoenenzaak in Gent.

Gaan dansen en reizen

Maar ze ging ook graag dansen en in Azalea Palace, één van de gekendste danszalen van Gent in het Citadelpark, leerde ze Gaston Vanlerberghe kennen. Het koppel huwde in 1943 en vestigde zich na de oorlog opnieuw in Heusden waar ze een succesvolle beenhouwerij uit de grond stampten. De zaak floreerde tot in 1978. In 1948 werd zoon Walter geboren. Hij zorgde voor twee kleinkinderen Tom en An. Die zegenden de 100-jarige met vier achterkleinkinderen Lucca en Leonie en Louic en Ellie. In 1984 overleed haar man plots en zocht Elvira haar afleiding in het reizen. Het bracht haar naar Benidorm maar ook bij haar familie in Detroit en Florida. Sinds 2012 ruilde ze haar woning voor een kamer in het Panhuys Park waar ze van haar oude dag geniet.