Elsie Sierens (Open Vld): “Plaatsvervangende schaamte. Waar wacht paars-geel op?” Didier Verbaere

04 december 2019

13u36 0 Destelbergen Het getalm op federaal niveau voor de vorming van een nieuwe regering zorgt ook voor wrevel op gemeentelijk politiek niveau bij de liberale burgemeesters. Dar blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij alle burgemeesters. Voor Elsie Sierens (Open Vld), burgemeester van Destelbergen is het nochtans duidelijk: “Mocht Open Vld zich achter een paars-groen verhaal scharen dan verloochenen wij het DNA van onze partij.”

Elsie Sierens, de eerste vrouwelijke burgemeester van Destelbergen, neemt geen blad voor de mond. “De laatste tijd voel ik als rasechte Open Vld’er plaatsvervangende schaamte voor het gekissebis dat zich én in de pers én op sociale media verspreidt. Wij hebben geen reden om hoog van de toren te blazen maar moeten toekomstgericht meegaan in een verhaal waar wij op vlak van economie, ondernemerszin, pensioenlast de juiste beslissingen maken, dit kan mijns inziens onmogelijk in een paars-groene formatie. Het signaal dat van de collega’s uit Lokeren komt slaat de nagel op de kop. Ook de tussenkomst van Egbert Lachaert stemt mij hoopvol. Daarom kies ik volovertuiging voor paars-geel”; zegt Elsie.

“Mocht Open Vld zich achter een paars-groen verhaal scharen dan verloochenen wij het DNA van onze partij. Trouw blijven aan waar je voor staat is nog steeds mijn motto en neem ik ook zelf mee in mijn politiek engagement. Ik mag hopen dat het verstand en niet het opportunisme of de posten primeren. Een paars-gele as biedt de meeste toekomstgaranties, deze as moet grondig onderzocht worden en dat is in mijn perceptie niet voldoende gebeurd. Maar daarvoor is het zeker nog niet te laat. Ik heb geen probleem om hier duidelijk mijn mening te geven”, besluit ze.