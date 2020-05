Eerste seizoensgast in Harry Malter park is ontsnapte rode ibis uit Planckendael: “Maandag is ook het publiek weer welkom” Didier Verbaere

16 mei 2020

15u51 20 Destelbergen Het dierenpark Harry Malter in Heusden mag maandag de deuren openen voor een beperkt publiek. Dit weekend waren de voorbereidingen bijna afgerond, alles werd gereed gemaakt om een veilige manier weer mensen te ontvangen. De eer van de ‘allereerste gast’ van het seizoen ging alvast naar een ontsnapte rode ibis uit Planckendael. Daar Het dierenpark Harry Malter in Heusden mag maandag de deuren openen voor een beperkt publiek. Dit weekend waren de voorbereidingen bijna afgerond, alles werd gereed gemaakt om een veilige manier weer mensen te ontvangen. De eer van de ‘allereerste gast’ van het seizoen ging alvast naar een ontsnapte rode ibis uit Planckendael. Daar ontsnapten eind februari een 20-tal exotische vogels.

Zaterdag waren 13 medewerkers, jobstudenten en flexi-jobbers druk in de weer om de laatste aanpassingen in het park af te werken. “Vanaf maandag ontvangen we opnieuw bezoekers in het dierenpark. De speeltuin en de attracties blijven nog even gesloten. Je kan kiezen tussen twee tijdsblokken in de voor- of namiddag. En er mogen maximaal 150 personen tegelijk binnen”, zegt Sarah. Er is een circulatieplan en overal hangen dispensers met ontsmettingsgel omhoog. Enkel in de toiletten en het hoofdgebouw zijn mondmaskers verplicht.

“We voorzien ook een take-away met drankjes en ijsjes. Later zullen we ook snacks serveren die je al wandelend kan eten. Het voornaamste is dat we open mogen. Alle inkomsten vielen weg, maar onze dierenverzorgers konden we uiteraard niet technisch werkloos zetten en de dieren bleven ook gewoon eten”, zegt Sarah. Bezoekers mogen aan halve prijs binnen na reservatie op de website.

Dieren gedragen zich anders

“Het was een zeer vreemde periode. Het leek wel of het park in winterslaap was gebleven. Ook de dieren gedragen zich anders. Heel wat vogels broedden plots en er worden ook meer kuikens geboren. Waarschijnlijk omdat het hier al twee maanden zo rustig is. Maar andere dieren missen dan weer de aandacht van de mensen”, zegt dierenverzorgster Eline Rombaut (25) uit Aalst. De jobstudente studeert in juli af aan de Hogeschool in Melle en mag dan meteen fulltime in het park beginnen. “We kijken er naar uit om opnieuw volk te ontvangen”, zegt ook zij.

Rode ibis op bezoek

De eerste bezoeker van het jaar was een rode ibis. Deze streek afgelopen week neer op een kooi waar enkele van zijn soortgenoten zitten en bleef nadien rond de kooi hangen. Sarah Malter probeerde sindsdien de vogel die eind februari ontsnapte bij de collega’s van Planckendael, met eten naar een net te lokken. Wonderbaarlijk genoeg lukte di tijdens ons bezoek. “Weer een zorg minder”, lacht ze. “Ik ben blij dat ons pa deze crisis niet meer hoeft mee te maken”, zegt ze. Harry Malter overleed op 26 oktober vorig jaar. “Maar hem kennende, had hij het park gewoon draaiende gehouden en er zich niks van aangetrokken”, besluit Sarah.

Reserveren voor een bezoek aan het park kan via de website.