Eerste schooldag voor kleuters van De Klaver met een lach en een traan, een thermometer en ontsmettingsmiddelen

02 juni 2020

Destelbergen Honderd kleuters van De Klaver in Heusden mochten dinsdagochtend opnieuw naar school. Aan de poort werd hun temperatuur gemeten en werden de handjes ontsmet. Met een lach en een traan tot gevolg. "We zijn blij dat we weer mogen beginnen", zegt directrice Elke De Smet van de GO! basisschool.

Wekenlang bleef de school dicht, dinsdag keerden honderd kleuters van De Klaver in Heusden terug naar hun vertrouwde juf en klas en kunnen ze weer spelen met hun vriendjes. Aan de schoolpoort namen papa’s en mama's afscheid en werd de temperatuur van de kinderen gemeten en hun handjes ontsmet. “Alle klassen vormen een eigen bubbel en we zorgen voor verschillende speeltijden zodat de kinderen apart van elkaar kunnen spelen en naar het toilet gaan”, zegt directrice Elke De Smet. Vrijdag keren ook alle kinderen van het lager onderwijs terug naar school.

“We zijn heel blij dat we dan weer voltallig zijn. Het is ook nodig dat ze nog een maand les kunnen krijgen en samen spelen. Ondanks alle maatregelen, vliegen we er hier met veel enthousiasme weer in”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.