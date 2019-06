Eerste klimaatcafé in JGC Bergenmeers JDG

18 juni 2019

13u10 3 Destelbergen Woensdagavond vindt in JGC Bergenmeers het eerste klimaatcafé plaats. Auteur en historicus Pieter Boussemaere neemt rond 19.30 uur het woord. Daarna is er ook ruimte om te netwerken én om een drankje te drinken.

“Over de klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen”, schrijft de gemeente in haar persbericht. “Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veelgestelde vragen als: Is kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat?”

Om die vragen te beantwoorden, nodigt de gemeente woensdagavond 19 juni auteur en historicus Pieter Boussemaere uit. Tussen 19.30 en 21.30 uur neemt hij het woord. Daarna vindt een netwerkmoment plaats én is er ook ruimte om te speeddaten met de schepen van leefmilieu. Toegang is gratis.