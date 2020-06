E17 richting Kortrijk volledig afgesloten door ongeval met vijf vrachtwagens in Destelbergen Redactie

04 juni 2020

07u58

Bron: Belga 194 Destelbergen De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten door een ernstig ongeval met verschillende vrachtwagens in Destelbergen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten door een ernstig ongeval met verschillende vrachtwagens in Destelbergen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook op de E313 richting Antwerpen is er veel hinder door een ongeval met vrachtwagens. Een vrachtwagenbestuurder geraakte zwaargewond.



Het ongeval in Destelbergen deed zich rond 6.50 uur voor in de staart van een file, die was ontstaan door de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Er waren verschillende vrachtwagens betrokken. Een Nederlandse truckchauffeur geraakte daarbij zwaargewond. Hij vervoerde een lading metaal en bij het remmen schoof deze lading vooruit. De man raakte gekneld, maar kon tijdig bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is er voorlopig geen nieuws.

Versperd

Door het ongeval zijn de drie rijstroken richting Kortrijk versperd. Het verkeer moet via een parallelweg omrijden. Aangezien dit heel wat trager verloopt, staat er een file vanaf Kalken. Verwacht wordt dat de hinder nog lange tijd zal aanhouden. Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving van het ongeval te mijden.

In dezelfde omgeving hebben zich de voorbije weken al verschillende ongevallen voorgedaan.

Lastige situatie op de #E17 bij Gent. De snelweg is dicht richting Kortrijk door een ernstig ongeval in Destelbergen. Daar zijn meerdere vrachtwagens gebotst. Het verkeer staat stil vanaf Parking Kalken. Hinder van lange duur! pic.twitter.com/IviquzLb34 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

