E17 Destelbergen afgesloten na ongeval met drie vrachtwagens

15 juni 2020

09u13 96 Richting Gent De E17 in Destelbergen richting Gent is momenteel afgesloten na een zwaar ongeval waarbij drie vrachtwagens zijn betrokken. Er is vooral sprake van blikschade, al liepen twee inzittenden verwondingen op. Uit een van de vrachtwagens zou lijm lekken.



Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. De brandweer rukte uit naar de E17 en stelde vast dat geen van de inzittenden gekneld zat. Twee inzittenden liepen wel verwondingen op, maar ze verkeren niet in levensgevaar. De brandweer zal nu nog heel wat werk hebben om de rijbaan vrij te maken. Er liggen namelijk heel wat brokstukken op de rijbaan en uit een van de vrachtwagens zou lijm lekken.

Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg. Het zwaar ongeval aan de werkzaamheden is het zoveelste in korte tijd.

Later meer

#E17 Ongeval thv Destelbergen richting Gent. De weg is versperd. Volg omleidingen: https://t.co/mwT6cDFn0c Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link