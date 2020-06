Dodelijk slachtoffer bij kop-staartaanrijding in staart van file na eerder ongeval met vijf vrachtwagens: E17 richting Kortrijk volledig versperd Cedric Matthys en Kristof Pieters

04 juni 2020

07u58 194 Kalken/Destelbergen/Lokeren De E17 richting Kortrijk is deze ochtend een dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware kop-staartaanrijding tussen drie vrachtwagens ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken. Het ongeval gebeurde in de staart van de file van een eerder ongeval met vijf vrachtwagens in Destelbergen. Daar viel een zwaargewond slachtoffer. De E17 richting Kortrijk is momenteel volledig versperd.



De E17 in de richting van Kortrijk is momenteel volledig afgesloten tussen Kalken en Destelbergen. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Lokeren. De oorzaak van alle verkeersellende zijn twee ongevallen op korte tijd. In Destelbergen reden rond 6.50 uur vijf vrachtwagens op elkaar in. Het eerste ongeval ontstond in de file van de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Bij het ongeluk raakte een Nederlandse truckchauffeur zwaargewond. Hij vervoerde een lading metaal en bij het remmen schoof deze lading vooruit. De man raakte gekneld, maar kon tijdig bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is er voorlopig geen nieuws.

De politie sloot drie rijstroken af. Hierdoor ontstond een lange file, waar zich een tweede aanrijding voordeed ter hoogte van de snelwegparking in Kalken. Daar raakten drie vrachtwagens betrokken in een nieuwe kop-staartbotsing betrokken. Een Nederlandse trucker kwam hierbij om het leven.

Door de twee zware ongevallen is de E17 volledig versperd in de richting van Kortrijk. Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving van het ongeval te mijden.

Lastige situatie op de #E17 bij Gent. De snelweg is dicht richting Kortrijk door een ernstig ongeval in Destelbergen. Daar zijn meerdere vrachtwagens gebotst. Het verkeer staat stil vanaf Parking Kalken. Hinder van lange duur! pic.twitter.com/IviquzLb34 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link