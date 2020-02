Dirigent Dirk Brossé viert 60ste verjaardag en 40 jaar op de planken Didier Verbaere

18 februari 2020

16u46 1 Destelbergen Topdirigent, componist en ereburger van Destelbergen Dirk Brossé wordt vandaag 60 jaar. Dat is meteen ook de start van een heus ‘Dirk-Brossé-jaar’ in Destelbergen.

Dirk Brossé (60) studeerde als muzikant aan de Conservatoriums van Gent en Brussel en is vandaag muzikaal directeur aan The Chamber Orchestra van Philadelphia en het Filmfestival Gent. Hij leidde als dirigent wereldwijd orkesten zoals The London Philharmonic, de opera van Vancouver en filharmonische orkesten in Shangai en Zuid-Korea. Hij componeerde ook meer dan 200 muziekstukken.

Vandaag, dinsdag 18 februari viert hij zijn 60ste verjaardag. En dit jaar viert hij ook 40 jaar carrière. En dat wil Destelbergen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onder de noemer ‘Dirk Brossé 60-40’ wordt de bekende Heusdenaar het hele jaar door in de kijker gezet. “Tijdens de ontmoetingen en voorbereidingen die tot nog toe met Dirk Brossé plaatsvonden ter voorbereiding van dit feestjaar trof ik een virtuoos maar ook warm man met een liefde voor muziek en mensen. Voor Dirk zijn de concerten die hij in Heusden organiseert even waardevol als de grote bühnes in Carnegie Hall. We kijken er naar uit”, zegt burgemeester Elsie Sierens.

Reeks concerten

Op zondag 24 mei is er Meet & Eat the Maestro: een muzikale babbel tussen Fien Sabbe en Dirk Brossé. Op woensdag 10 en donderdag 11 juni zijn er concerten van het kamerorkest Prima La Musica in de kerk van Heusden met werk van Dirk Brossé, gedirigeerd door de maestro zelve. En op zaterdag 17 oktober is er in het kader van het Festival van Oost-Vlaanderen Brossé Songbook, een bloemlezing uit het rijke lied- en songrepertoire van Dirk Brossé door Hanne Roos en Hans Peter Janssens. Op 15 maart start de voorverkoop.