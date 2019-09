Dierenbeul aan het werk in Destelbergen? Meerdere huisdieren vergiftigd langs pad Succa-bos: “Het gif was met voorbedachten rade neergelegd” Wouter Spillebeen

04 september 2019

16u28 0 Destelbergen Twee honden en verschillende katten zijn deze week bezweken in Destelbergen nadat iemand het pesticide Temic langs het wandelpad in het Succa-bos strooide. Het product is verboden omdat het uiterst giftig en zelfs dodelijk is voor mensen. “Mogelijk is dit het werk van een dierenbeul”, zegt Emily Blanchetot, die haar hond Lory verloor.

Al vijf jaar lang was de zwarte labrador Lory het geliefde huisdier van de zevenkoppige familie Blanchetot in Destelbergen. “Ook de buren gingen graag wandelen onze hond”, vertelt studente Emily. “Maandagmiddag waren ze met haar gaan wandelen. Toen ze terugkeerden was Lory nog helemaal in orde. Even later gaf ze aan dat ze haar behoefte moest doen, dus gingen we naar buiten. Daarna is ze ineens ingezakt. Ze begon te schuimbekken en te stuiptrekken.”

Roze korrels

Het gezin Blanchetot contacteerde meteen een dierenarts, die hen de raad gaf om meteen te komen. Maar vooraleer ze er geraakten, was Lory al overleden. “Een half uur tot een uur nadien was ze al gestorven”, zucht Emily. “We waren enorm aan haar gehecht en van het ene moment op het andere is ze overleden. Het was een harde klap. Eerst zei de dierenarts dat het een natuurlijk overlijden was en dat het waarschijnlijk een acute sterfte was door een longembolie. Voor een gewone vergiftiging was het te snel gegaan. Maar dan heeft onze buurman het gif gevonden langs het wandelpad in het Succa-bos.”

De buurman had roze korrels gezien die het bijzonder giftige pesticide ‘Temic’ bleken te zijn. Het gif is verboden en dus zeer moeilijk te verkrijgen, maar toch duikt het af en toe op. Twee jaar geleden werd een puppy in Sint-Lievens-Houtem nog vergiftigd door het pesticide. “Het is een bijzonder zwaar vergif dat soms gebruikt wordt tegen vossen en marters en langs dat wandelpad passeren dagelijks tientallen wandelaars met honden. De persoon die het gif gestrooid heeft, zou zich bewust moeten zijn van de risico’s. Dus mogelijk is dit het werk van een dierenbeul. Maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen”, verteld Emily.

Houd honden kort en katten binnen

Buren ruimden het gif ondertussen op en de stadsdiensten gingen ter plaatse om de laatste resten op te sporen en te verwijderen. Maar het kwaad was intussen al geschied. “Een hond van een ander gezin is ook overleden en er zijn al verschillende dode katten gevonden in de buurt.”

De gemeente Destelbergen pikte in op de gebeurtenissen en plaatste een waarschuwing op de Facebookpagina. “Zie je iets verdachts of vind je nog resten van het gif in de vorm van roze korrels? Meld dit dan aan de lokale politie via 09 363 72 72. Raak het product niet zelf aan. Hou je hond kort aan de leiband. Heeft je hond toch iets opgegeten en wordt hij ziek? Ga dan onmiddellijk langs bij een dierenarts. Katteneigenaars in de buurt houden hun kat(ten) best eventjes binnen”, geeft de gemeente als raad.