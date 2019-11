Destelbergen wordt ‘Gezonde Gemeente’ Didier Verbaere

23 november 2019

18u07 0 Destelbergen In Destelbergen ondertekende schepen van volksgezondheid Eva Rombaut het charter Gezonde Gemeente. De gemeente engageert zich om verder werk te maken van een structureel preventief gezondheidsbeleid. Think Pink kreeg er ook een cheque van 500 euro.

“De voorbije jaren zette de gemeente Destelbergen zich reeds in voor de gezondheid van de inwoners. We gaan nu verder gezondheidscampagnes voor burgers en personeel uitwerken, op basis van lokale noden en inspelend op actuele tendensen en gedragen door de verschillende gemeentelijke diensten”, zegt schepen Rombaut.

Om de ondertekening kracht bij te zetten, werd ook de opbrengst van een actie in het teken van borstkanker preventie overhandigd aan Think Pink, een organisatie die sterk inzet op het tijdig opsporen van borstkanker. Lingeriezaken verkochten in oktober roze lintjes aan 1 euro en dat bracht 500 euro op.