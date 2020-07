Destelbergen verplicht mondmaskers in alle openbare gebouwen Didier Verbaere

22 juli 2020

13u29 0 Destelbergen In Destelbergen ben je voortaan verplicht om een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen van de gemeente. Ook als je naar een huwelijk of jubileum in het gemeentehuis komt.

Een mondmasker is verplicht voor bezoekers vanaf 12 jaar in alle gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, Sociaal Huis, bibliotheek, sporthal Bergenmeers, Jeugd- en Gemeenschapscentrum (JGC), Villa Tuur, Kollebloem, Berghine en andere openbare plaatsen.

Ook bij huwelijken geldt een verstrenging. “Trouw je, of kom je naar een huwelijk of jubileum in het gemeentehuis, dan is een mondmasker verplicht tot in de trouwzaal. Als iedereen op veilige afstand zit, kan je het afzetten”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).