Destelbergen trekt 7 miljoen euro uit voor bouw nieuwe school en aanleg schoolomgeving Didier Verbaere

25 september 2020

14u30 1 Destelbergen Het lokaal bestuur van Destelbergen trekt 7 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuwe, compacte gemeenteschool op de huidige locatie in het centrum. Daarnaast komt er een open groene ruimte met een sportveld. Eind 2021 moet het ontwerp klaar zijn.

De huidige gemeenteschool wordt te klein en is dringend aan vernieuwing toe. Daarom kiest de gemeente voor een nieuwbouw in een groene en verkeersveilige omgeving. “De dorpsrand achter de Dendermondesteenweg heeft de laatste jaren heel wat veranderingen ondergaan. De bouw van de sporthal, het Jeugd- en Gemeenschapscentrum ging gepaard met de aanleg van voldoende parkeergelegenheid met een versnipperd groengebied als gevolg. En er is veel vraag naar open ruimte om te spelen, een voetbalveldje in het centrum en extra fietsenstallingen. Samen met de bouw van de school, gaan we ook de hele schoolomgeving en het dorpscentrum herinrichten”, aldus Schepen van Onderwijs Filip Demeyer (Open Vld).

Plannen klaar eind 2021

De gemeente gaat nu vijf bureaus selecteren om op basis van hun offertes de uiteindelijke ontwerper aan te duiden. “De focus ligt op een compact en energiezuinig gebouw, met alle nodige functionaliteiten van een moderne school, binnen de budgettaire context van de gemeente. Bovendien wordt er sterk ingezet op een groene en veilige omgeving. Er zijn al verschillende overlegmomenten geweest met alle betrokken partijen, waaronder het bestuur van de gemeentelijke basisschool, de vrije basisschool Wonderwijs, Natuurpunt en omliggende sportclubs (FCD, Racso). Het is de bedoeling om naast de school een dorpsdries aan te leggen, in combinatie met een sportveld, om zo een nieuwe ontmoetingsplaats voor onze inwoners te creëren.”

Nieuwe bestemming schoolgebouw

Het huidige schoolgebouw met de karaktervolle gevels, blijft behouden en zal later worden omgebouwd tot enkele woningen en winkels rond de binnentuin. Deze vormt dan de doorgang naar het nieuwe schoolgebouw tussen het Jeugd- en Gemeenschapscentrum en de bestaande school. Het nieuwe gebouw zal dus verder van de straat liggen. Ook verenigingen en sportclubs zullen het schoolgebouw kunnen gebruiken. En er is onder meer ruimte voorzien voor de vestiging van kinderopvang Villa Rikki. De omgeving wordt heringericht met verkeersvrije lussen tussen de parkings aan Koedreef en Kerkham en autoluwe paden naar de verschillende gebouwen.