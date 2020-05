Destelbergen start met bedeling van mondmaskers Didier Verbaere

15 mei 2020

Destelbergen Het gemeentepersoneel van Destelbergen is vrijdagochtend gestart met de verdeling van katoenen en herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners.

Het lokaal bestuur van Destelbergen wachtte niet op de federale levering van mondmaskers en bestelde ze zelf voor alle inwoners vanaf 12 jaar. Het personeel startte vrijdagochtend met de verdeling in enveloppen per gezin. Ook dit weekend gaan nog een 70-tal vrijwilligers op pad om alle maskers in de brievenbussen te posten.