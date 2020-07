Destelbergen plant afscheidsmoment voor alle overledenen tijdens coronacrisis Didier Verbaere

22 juli 2020

13u36 0 Destelbergen Tijdens de eerste golf van de coronacrisis die heel wat overlijdens veroorzaakte, was het moeilijk om afscheid te nemen. Daarom organiseert het lokaal bestuur nu ‘Adieu in Destelbergen’, voor alle overledenen tijdens de crisis. Ook voor wie niet aan corona overleed.

“Omdat vele inwoners in onze gemeente een geliefde verloren tijdens de coronaperiode lanceren wij een herdenkingsinitiatief. Eind september of begin oktober organiseren we ‘Adieu in Destelbergen’, een bezinningsmoment voor familieleden en vrienden van overleden coronapatiënten, maar ook voor de andere overlijdens in onze gemeente. Wij koppelen muziek met poëzie en zullen ook onze nieuwe dorpsdichter Nicole Ledegen bij dit initiatief betrekken”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).