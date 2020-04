Destelbergen neemt extra maatregelen tegen eenzaamheid met ‘Goeiemorgentelefoon’ Didier Verbaere

11 april 2020

13u31 1 Destelbergen T erwijl zorgverleners in ziekenhuizen, woonzorgcentra en via thuisverpleging vechten tegen corona, neemt de gemeente Destelbergen ook extra maatregelen om te vechten tegen een andere vijand: eenzaamheid, isolement en gemis aan contact. Met een vlaggencampagne en een hulplijn naar 80-plussers.

In Heusden en Destelbergen worden extra maatregelen genomen om mensen bij te staan in de quarantaine. Er werd een gratis hulplijn opgericht. “Een deskundige medewerker staat jou graag te woord en kan jou doorsluizen naar de juiste instanties. Heb je nood aan een babbel, zit je er even door, lukt telewerken niet zo goed? Bel ons!”, zegt burgemeester Elsie Sierens. Dat kan elke werkdag van 9 tot 18 uur op 0800 9070 5. Opgelet want dit is een hulplijn en geen noodnummer.

Dit weekend start ook de ‘Goedemorgentelefoon’ en worden oudere personen, in eerste instantie de 80-plussers, dagelijks opgebeld met een goeie morgen en wordt geluisterd of er hulp nodig is. Er zijn ook raamaffiches voorhanden die je kan ophangen als je een helpende hand kan gebruiken.

En aan alle gemeentelijke gebouwen hangen vlaggen als blijk van solidariteit met iedereen die helpt in deze uitzonderlijke tijden.