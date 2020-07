Destelbergen lanceert Doe-boekje en pretpakket voor een ‘warme’ zomer en Villa Tuur opent de (speel)tuin



Didier Verbaere

15 juli 2020

12u40 0 Destelbergen In Destelbergen vielen de Zomerse doe-boekjes voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar in de brievenbussen. Het 36 pagina-tellende boekje kadert in het project ‘Warme steden en gemeenten’.

Ben je op zoek naar originele ideeën, fijne spelletjes , een lekker recept of wil je, na de reeds bekende berentocht, op bijenjacht gaan, dan is het doe-boek jouw gids voor deze vakantie. “Nu iedereen zo veel mogelijk in de buurt van zijn huis moet blijven, is dat de kans om te focussen op sociale cohesie in de eigen buurt. Misschien zijn de creatieve ideeën van de ouders bijna op na deze lange tijd dat de kinderen niet naar school konden, daarom biedt dit boek een antwoord en geeft dit nieuwe plannen voor een nuttige invulling tijdens de grote vakantie.” zegt schepen schepen van Jeugd Eva Rombaut (N-VA), zelf mama van twee tieners. “Op die manier toveren we juli een augustus om tot twee maanden vol speels amusement en maken we er een ‘warme’ zomer van.”

Villa Tuur opent tuindeuren

Daarnaast ontvingen een honderdtal kinderen van kwetsbare gezinnen een pretpakket van Villa Tuur. Zo kunnen ook zij een zorgeloze zomer tegemoet gaan. Dit pakket bestaat uit knutselmateriaal en enkele benodigdheden die in combinatie met het doe-boekje kunnen gebruikt worden. Zo blijven onze kinderen ook fit in het hoofd en in het hart.

Wie op zoek is naar een nieuwe speelplek en jonger is twaalf jaar, kan terecht in de tuin van Villa Tuur. Die is dit voorjaar onder handen genomen en staat intussen in volle bloei. De wilgenhutten vormen de huisjes van een toekomstig kabouterbos, er is een groot voorleesnest en een klimmikado. Gezinnen zijn welkom om in de tuin van Villa Tuur te komen spelen op woensdag en vrijdag tijdens de maanden juli en augustus. De bestaande veiligheidsmaatregelen blijven gehanteerd. Kinderen moeten steeds vergezeld worden van een volwassen begeleider en vooraf reserveren (09/218.92.58) voor een tijdslot van anderhalf uur.