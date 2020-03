Destelbergen lanceert burenkaartje Didier Verbaere

20 maart 2020

16u40 0 Destelbergen Het lokaal bestuur van Destelbergen lanceert de burenkaart om elkaar hulp aan te bieden. Ze worden vanaf maandag verdeeld.

“Hiermee kan je een buur of persoon die bijstand nodig heeft hulp aanbieden, dit doe je door de ingevulde postkaart in de bus te stoppen. Als verbindend gebaar lanceren we een oproep naar alle gemeenteraadsleden, leden van het bijzonder comité, vrijwilligers, verenigingen om deze kaartjes in alle postbussen in onze gemeente te bussen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) van Destelbergen.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op een tool op de website en aangeven welke straten ze willen bedelen. Het nodige aantal kaartjes zal dan klaarliggen vanaf maandag 23 maart in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum waar je ze elke dag tussen 9 en 10 uur kan afhalen.