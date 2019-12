Destelbergen investeert 22 miljoen: Uitbreiding gemeenteschool en nieuwe sportsite op Nederbroeken Didier Verbaere

20 december 2019

00u28 0 Destelbergen De gemeente Destelbergen voorziet de komende zes jaar 22 miljoen aan investeringen in haar meerjarenplanning. De belastingen blijven ongewijzigd en er komt een nieuwe sportsite op Nederbroeken en de gemeenteschool wordt uitgebreid.

Het meerjarenplan werd opgemaakt samen met de inwoners en telt 96 ambitieuze acties in vier doelstellingen voor een efficiënt bestuur, een groene en veilige gemeente met een gevarieerd aanbod aan cultuur en betaalbare zorg.

De drie handelskernen krijgen een mobipunt en de voet- en fietspaden worden aangepakt. Er is ook geld voorzien voor overdekte fietsstallingen. Er komen ook studies voor het verkeersveiliger maken van bepaalde gevaarlijke kruispunten en samen met de buurgemeentes wordt de overlast van zwaar verkeer op de R4 nauwlettend opgevolgd.

Nieuwe sportsite op Nederbroeken

“We maken ook een nieuwe sport- en recreatiezone op de site Nederbroeken in Heusden en denken na over een lokale markt in Heusden, als onderdeel van het actieplan Lokale economie. De handelskernen van Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde worden verfraaid en we gaan onze natuurgebieden meer op de kaart zetten”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Heusden krijgt een Sociaal Huis waar alle sociale diensten van OCMW, Centrum voor Welzijnswerk en de ziekenfondsen onderdak krijgen en er komt een beter overzicht van alle vrije plaatsen in de kinderopvang. Villa Tuur gaat zich ook meer richten op lagere schoolleerlingen. En er is geld voorzien voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Destelbergen.

22 miljoen investeringen

“In totaal gaat het om 22 miljoen investeringen zonder verhoging van de belastingen. Voor de uitbreiding van de school is 7 miljoen voorzien en 3,5 miljoen gaat naar de nieuwe sportsite Nederbroeken. Daarnaast wordt 7 miljoen geïnvesteerd in wegen- en rioleringswerken, nieuwe en betere voet- en fietspaden en een doordacht mobiliteitsbeleid. Voor de herinrichting van de begraafplaatsen, de uitbouw van de bib als ontmoetings- en kenniscentrum, ICT voor gemeentediensten en -scholen, het verduurzamen van het wagenpark, verschillende mobiliteitsstudies en herinrichtingsplannen is 3 miljoen voorzien.”