Destelbergen flirt met alarmpeil en roept op tot alertheid: “Besmetting treft vooral jongeren onder de 25" Didier Verbaere

13 augustus 2020

13u52 1 Destelbergen De afgelopen week werd een beginnende stijging opgemerkt van het aantal besmettingen in Destelbergen. De teller staat donderdag op 16 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners en de gemeente roept op tot alertheid.

“Deze stijging is geen reden tot paniek, maar een knipperlicht. De besmettingen zijn verspreid in zowel Destelbergen als Heusden en treffen momenteel vooral jongeren onder de 25 jaar”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

“De maatregelen die reeds door onze veiligheidscel - en bij uitbreiding onze politiezone - werden genomen, blijven gehanteerd. Meer dan ooit zijn we overtuigd dat we hier de juiste beslissingen getroffen hebben. Door de annulatie van onze evenementen tot eind september hebben we jammer genoeg organisatoren moeten ontgoochelen. Maar door deze maatregel willen we de verdere verspreiding van het virus tot een minimum herleiden. We bedanken jullie alvast voor jullie begrip. En ik hoop samen met jullie dat we het tij kunnen keren, volhouden en doorzetten”, besluit een bezorgde burgemeester Sierens.