Dempen Damslootmeer definitief van de baan: geen beroep tegen geweigerde vergunning Destelbergen wil werk maken van veiligere oevers

24 september 2019

14u29 2 Destelbergen De plannen voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer in Heusden zijn definitief opgeborgen. “Zeilclub RBSC en de aannemer tekenen geen beroep aan tegen de weigering van de vergunning. Ze dienen ook geen nieuwe aanvraag in. Het gemeentebestuur zal nu samen met de zeilclub en Natuurpunt nadenken over een opwaardering van de groenpool. Daarbij wordt ook een oplossing gezocht voor de onveilige oevers”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld)

Al jaren zijn er problemen met de oevers van het Damslootmeer. Dat meer ontstond tijdens de aanleg van de E17 en is nu een natuurgebied. De oevers zitten vol met steenpuin en betonijzers. Ze zijn gevaarlijk voor zeilers en vissers en kalven af. Royal Belgian Sailing Club (RBSC), eigenaar van het Damslootmeer, zocht hiervoor een oplossing en nam de firma Aertssen – een wereldspeler in grondverzet – onder de arm.

Die vroeg eind 2018 een vergunning aan om een deel van het meer te dempen en de oevers te verhogen met een miljoen ton grond gedurende 15 jaar. De bouwaanvraag leidde tot een storm van protest met 1.800 bezwaarschriften. De gemeente Destelbergen en tal van Vlaamse overheidsdiensten gaven negatief advies. In april weigerde de Oost-Vlaamse deputatie de vergunning. Dat gebeurde op basis van de negatieve impact op de natuur en de waterhuishouding van het Damslootmeer en op de mobiliteit in de gemeente.

Geen beroep

Tegen deze weigering was er nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Maar zeilclub RBSC en Aertssen aanvaarden deze beslissing. Ze tekenen dus geen beroep aan en dienen ook geen nieuwe vergunningsaanvraag in. “Het gemeentebestuur is verheugd dat hiermee de plannen om het Damslootmeer ondieper te maken definitief zijn afgevoerd. De gemeente zal binnenkort de zeilclub en Natuurpunt rond de tafel brengen om na te denken over een opwaardering van de groenpool met aandacht voor natuur en recreatie. Er moet ook een oplossing worden gevonden voor de oevers. Die moeten worden verstevigd, niet enkel om de erosie tegen te gaan, maar vooral omwille van de veiligheid voor zeilers en vissers.”

Nu dit dossier van de demping tot het verleden behoort, hoopt de gemeente dat er verder kan worden gewerkt aan een goede en serene verstandhouding tussen zeilclub RBSC en de buurtbewoners. “Als één van de grootste zeilclubs van het land met zo’n 2.300 leden, is RBSC bijna het hele jaar door actief op het Damslootmeer. Zo namen er deze zomer meer dan 500 kinderen deel aan de zeilkampen.”