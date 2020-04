Containerpark weer open: wachten, temperatuur meten en ontsmetten Didier Verbaere

07 april 2020

Destelbergen De containerparken zijn dinsdag weer opengegaan en meteen waren er lange wachtrijen. In Destelbergen stonden de eerste klanten al om 8 uur, anderhalf uur voor de opening, in de rij.

Ivago koos ervoor om geen digitaal aanmeldingssysteem in te voeren op zijn containerparken. “Er is enkel een beperking voor asbest en textiel en we hebben de capaciteit voor het groenafval vergroot”, legt burgemeester Elsie Sierens uit. Zij kwam dinsdag samen met Didier Naessens, algemeen directeur van de intercommunale, een kijkje nemen op het containerpark in Destelbergen.

Daar stonden rond 9 uur al een 50-tal wagens te wachten. De politie hield een oogje in het zeil maar de sfeer was gemoedelijk. Voor het openen van de slagbomen om 9.30 uur, werd eerst nog de temperatuur gemeten van het personeel. “Een maatregel die we vanaf de eerste week hebben ingevoerd bij Ivago. Wie koorts heeft, kan niet komen werken”, legt Didier Naessens uit. Drie parkwachters zorgden voor een vlotte afhandeling. Ze kregen ook hulp van twee stewards van het gemeentepersoneel. En één medewerker ontsmette continu alle betaalterminals en aanmeldzuilen.

In Destelbergen is de toegang op het terrein beperkt tot 10 wagens. Met een gemiddelde duur van 15 minuten in het park, slonk de wachtrij aan de ingang dan ook vrij snel. Pascal Claus was dinsdagochtend de eerste klant. “Ik heb de laatste weken grote schoonmaak gehouden thuis. Wat moet een mens anders doen? En ik werk altijd vroeg en ben het dus gewoon om rond 5 uur op te staan”, zegt Pascal over zijn vroege bezoek. “Ik ben toch content dat we hier weer terecht kunnen”, zegt hij.

Ook Michiel Vervisch, leerkracht LO aan de gemeentelijke basisschool, is tevreden. “Nu het vakantie is, is er tijd om naar hier te komen. Als leerkracht moet ik maar een beperkt aantal uren toezicht houden op school. We zijn een huisje aan het verbouwen en het bouwafval stapelde zich op. Het werd dus tijd dat de parken weer open mochten”, zegt hij.