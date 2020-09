Collega’s leerkracht met positieve Covid-19 test testen negatief maar klasje blijft nog minstens week in quarantaine Didier Verbaere

30 september 2020

16u14 0 Destelbergen Alle collega’s waarmee een leerkracht van een lagere school in Destelbergen in contact mee kwam, testen op hun beurt negatief na een positieve Covid -19 test van de onderwijzer. De kinderen van het klasje werden niet getest maar blijven zeker nog tot 9 oktober in quarantaine.

Maandag kleurden alle alarmsignalen oranje in Destelbergen na zes besmettingen in een sportclub en een positieve test van een leerkracht van een lagere school. In totaal werden op één week tijd 15 bijkomende besmettingen vastgesteld in de gemeente. Daarom werd overgeschakeld van de knipperlicht- naar vooralarm-fase.

“Alle personen en collega’s waarmee de leerkracht in contact kwam, zijn intussen negatief getest. De leerlingen van de klas werden niet getest maar blijven nog tot 9 oktober in quarantaine", zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “Paniek is er niet maar we blijven waakzaam voor de stijgende cijfers", besluit ze.